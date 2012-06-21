Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Терміни введення в експлуатацію житлових об’єктів, будівництво яких було розпочато наприкінці 2019 — початку 2020 року, можуть збільшитися на 3—6 місяців, або й взагалі на роки. Такого висновку нині дійшли експерти ринку нерухомості.
За їх інформацією, лише в Києві така доля може спіткати 50% об’єктів, які зводяться. Експерти зазначають: усе залежатиме від того, чи є у забудовника свої власні кошти і чи може він будувати об’єкти, не залучаючи великих грошей від інвесторів. Адже відомо, що при зведенні будинків компанії розраховують, як правило, на 70% грошей від інвесторів будівництва.
У 2020 році забудовники також переглянуть свої плани роботи — кількість нових об’єктів будівництва скоротиться вдвічі. Також з ринку повинні піти дрібні будівельні компанії, які зводять не більше 1-2 об’єкти на рік. Проте експерти кажуть, що кількість заморожених об’єктів в Україні після закінчення карантину може бути дуже великою.
Що стосується цінової політики компаній-забудовників, то все залежатиме від курсу гривні, вартості будівельних матеріалів та будівельно-монтажних робіт. Тому, як вважають експерти ринку, якщо гривня по відношенню до долара зупиниться на позначці 29-30, то це призведе до зростання цін на квадратний метр на 5-10%.