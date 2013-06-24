Міністр оборони Рустем Умєров взяв участь у засіданні Ради Координаційного штабу з питань військовополонених, яку провели за дорученням Президента України Володимира Зеленського. Ключова тема засідання — обмін у форматі 1000 на 1000.

«Працюємо над тим, щоб наші люди якомога скоріше були вдома. За підсумками перемовин у Стамбулі вдалося досягти важливої домовленості: обмін 1000 на 1000. Це непростий і чутливий процес, який потребує чіткої координації всіх державних структур», — наголосив Рустем Умєров.

За його словами, саме тому Рада Координаційного штабу — колегіальний орган, який об’єднує всі ключові інституції: Міноборони, ГУР, СБУ, СЗР, МВС та Офіс омбудсмана, — зібралася, щоб узгодити спільний план дій і якнайшвидше реалізувати цю домовленість.

Як уточнив міністр оборони, про напрацьовані рішення за підсумками засідання обов’язково відбудеться доповідь Президенту.

«На цьому не зупиняємось. Україна послідовно виступає за обмін «всіх на всіх». І ми рухаємось до цієї мети крок за кроком, щоб звільнити всіх наших військовополонених», — заявив він, повідомляє Міноборони.