Міністр оборони Денис Шмигаль провів розмову з єврокомісаром з питань оборони та космосу Андрюсом Кубілюсом. Сторони обговорили найнагальніші потреби Сил оборони України, а також майбутні можливі шляхи посилення військової підтримки від країн та інституцій Європейського Союзу.

«Велику увагу ми приділили інноваційним розробкам в ОПК. Зокрема подякував за започаткування спільної з ЄС ініціативи BraveTech EU обсягом 100 мільйонів євро для розвитку оборонних інновацій. Нині очікуємо на активну залученість ЄС у фінансування таких стартапів», — наголосив Денис Шмигаль.

Очільник Міноборони додав, що участь України в ініціативі SAFE має стати одним із ключових інструментів швидкого зміцнення оборонних спроможностей не тільки України, а й ЄС. Денис Шмигаль щиро подякував Андрюсу Кубілюсу за його особисту послідовність, відданість і лідерство в підтримці спільної боротьби за майбутнє України та безпеку всієї Європи. Міністр оборони провів розмову з міністром оборони Норвегії Торе Сандвіком. Партнери насамперед обговорили підсумки зустрічі у форматі «Рамштайн».

Як зазначив Денис Шмигаль, 2025 року Норвегія загалом спрямувала 1 млрд євро на закупівлю дронів, з яких 400 млн євро— кошти на закупівлю безпосередньо в українського виробника.

«Маємо гарні перспективи посилення плідної співпраці, а тому дуже вдячні за цю підтримку. Окреслив колезі наші пріоритетні потреби. Розраховуємо на участь України в проєктах SAFE. Дякуємо Норвегії за послідовну допомогу в посиленні захистуУкраїни»,— повідомив Денис Шмигаль.

Забезпечення БпЛА бійців на передовій стало головною темою зустрічі, в якій взяли участь міністр оборони, перший віцепрем’єр-міністр Михайло Федоров, Вrave1, команда Міністерства цифрової трансформації, виробники дронів та волонтерські фонди України.

«Держава розвиває ринок українських дронів-перехоплювачів. Днями три виробники отримали контракти. Загалом маємо вже чотири контракти на понад 3 мільярди гривень. Будемо й надалі масштабувати ці технології», — повідомив очільник Міноборони.

Велику увагу приділили дронам-перехоплювачам, які здатні протидіяти російським «шахедам». Президент поставив завдання розвивати цей напрям, і вже укладено чотири держконтракти з виробниками, повідомляє Міноборони.