У Центрі народної культури Естонії відкрилася виставка кролевецьких рушників — і старовинних, і сучасних, які зберігаються в Музеї кролевецького ткацтва на Сумщині.
Такий вернісаж став можливим завдяки недавньому візиту української делегації у рамках співпраці Українського центру культурних досліджень з естонським Центром народної культури.
Як розповіла член делегації начальник відділу культури Кролевецької РДА Наталія Сіра, поїздка виявилася напрочуд корисною і результативною. Представники України побували в окрузі Сетомаа та на острові Гіюмаа, де вивчали особливості культурно-мистецького життя місцевого населення, елементи нематеріальної культурної спадщини Естонії.
Зокрема, поліфонічний спів сето-лєело, з яким нещодавно мали змогу ознайомитися учасники Міжнародного літературно-мистецького фестивалю «Кролевецькі рушники» і який внесено до Репрезентативного списку ЮНЕСКО.Під час візиту в Українському культурному центрі в Таллінні відбувся круглий стіл за участі представників українських громад в Естонії. Одним із обговорюваних питань стало створення робочої групи з підготовки спільного елемента нематеріальної культурної спадщини двома країнами.
А тим часом в Центрі української культури і мистецтва в Києві на відвідувачів чекає виставка «Свято врожаю-2017». Тут експонують кролевецькі рушники та сетоські божники з Естонії, з якими нещодавно могли ознайомитися відвідувачі Музею кролевецького ткацтва.
Це ще один крок на шляху входження кролевецького тканого рушника, який є елементом нематеріальної культурної спадщини в Національному переліку України, до Репрезентативного списку ЮНЕСКО.