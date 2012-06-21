Підприємство «Ярослав» у місті Кролевець на Сумщині, яке спеціалізується на текстильній промисловості, розпочало шити захисні костюми. Для цього тут використовують тканину європейського виробництва, пристосовану до госпітальних умов.
Як повідомляє сайт Кролевецької міськради, місцеві майстрині освоїли випуск костюмів двох видів — із білої бязі та з антибактеріальним покриттям. Одяг стає в особливій нагоді місцевим медикам та комунальним підприємствам районного центру, для яких він призначений.
Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»