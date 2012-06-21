США відстоюють суверенітет і територіальну цілісність України, а також дуже активно співпрацюють із Києвом у сфері безпеки. Крім того, низка американських компаній хоче вести тут бізнес. Але не менш важливо, щоб Україна також була міцною зсередини.
Таку заяву зробила посол США в Україні Марі Йованович, передає «РБК-Україна».
За її словами, інтерес з боку американських компаній вести бізнес в Україні є досить великим.
«Це особливо справедливо щодо енергетичного сектору, який ви зазначили. Так, ви згадали сфери найбільшої зацікавленості – це атомна енергетика, газовидобуток, звичайно, також нафта та альтернативні джерела енергії. Є досить великий інтерес. Я сподіваюся, що незабаром можна буде вийти з конкретними оголошеннями», – підкреслила дипломат.
Водночас вона зауважила, що цьому контексті важливо створити антикорупційний суд для впевненості інвесторів у тому, що після виникнення бізнес-спору суд його справедливо вирішить.
«Якщо, скажімо, закон про приватизацію буде ухвалено, то це відкриє величезні можливості не тільки для американських компаній, але, чесно кажучи, і для українських компаній і компаній з інших зарубіжних країн. Україна має дуже багато можливостей», – додала посол США.
Крім того Марі Йованович переконує, що за останні чотири роки США та Україна дуже тісно співпрацювали, оскільки інтереси збігаються у багатьох сферах.
«Ми відстоюємо суверенітет і територіальну цілісність України, а також дуже активно співпрацюємо з країною в сфері безпеки. Але не менш важливо, що ми працюємо разом, щоб Україна була міцною зсередини. Тільки сильна Україна зможе протистояти зовнішній агресії. Тільки сильна Україна зможе забезпечити добробут свого народу. А щоб побудувати таку сильну Україну, керівництво країни має рухатися вперед у реформах і в боротьбі з корупцією в тому числі в судовій реформі та створенні антикорупційного суду. Саме таким чином можна залучити інвестиції та створити нові робочі місця. Це і є шлях України в майбутнє», – констатувала Марі Йованович