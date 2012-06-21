Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Цими днями в рамках цільових профілактичних заходів «Мігрант» спільно із співробітниками оперативно-розшукових підрозділів Держприкордонслужби правоохоронці Сумського прикордонного загону затримали чергову групу нелегальних мігрантів на сумській ділянці українсько-російського кордону.
Як повідомила прес-служба Сумського прикордонного загону, троє кубинців – нелегалів уплав перетнули річку Сейм з російської території і були затримані на автомобільній дорозі між населеними пунктами Бруски та Бунякине Путивльського району. При собі вони мали паспорти громадян Республіки Куба у вигляді ID-карток.
Правопорушники доставлені до прикордонного підрозділу для проведення фільтраційних заходів та складання всіх необхідних адміністративно-процесуальних документів. Про цей факт поінформовано відповідні взаємодіючі правоохоронні органи.