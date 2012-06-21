У футбольному турнірі «Кубок Міністра внутрішніх справ-2018» першість вибороли футболісти Харківського Національного університету внутрішніх справ. Футбольна команда «Універ–Динамо» впевнено посіла перше місце і нинішній здобуток курсантів начальник управління у справах молоді та спорту Харківської облдержадміністрації Віталій Кириленко, вітаючи спортсменів, прирівняв до перемоги у Лізі чемпіонів.
«Спорт для нас – це майбутнє, це те, що кожного з нас буде довго утримувати в строю, допомагати боротися зі злочинністю, захищати права та свободи громадян», – зазначив ректор університету генерал поліції третього рангу Валерій Сокуренко.
За високі досягнення у спорті, волю до перемоги найкращі гравці команди отримали відзнаки МВС України та почесні грамоти від Вченої ради університету, які вручив Валерій Сокуренко.
А кубок переможцям передав особисто Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Києві, де проходив фінальний тур змагань.
Друге та третє місця посіли команда Національної академії внутрішніх справ та збірна команда Національної поліції.