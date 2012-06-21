Гортензія — чагарник дивовижної краси, цвіте пишним шапками ніжних відтінків. Багато хто хоче виростити її на своїх ділянках. Щоб рослина повноцінно цвіла і була здоровою, важливо розуміти де їй буде комфортно рости.

Посадка гортензії

Багатство цвітіння гортензії заворожує. Повноцінним воно найчастіше буває на південних ділянках саду. Рослина любить достатню кількість сонця і цілком переносить півтінь, головне — не довго. Вибирайте захищені ділянки від вітрів. Здоров'я гортензій сильно залежить і від того, де ви їх купуєте: розплідник гортензій в Києві — місце де їх можна купити за хорошою ціною і не турбуватися про якість саджанця.

Неприпустимо близьке залягання ґрунтових вод і місця, де можуть бути підтоплення і застій води. Ідеальним часом для посадки вважається перша половина травня. Південні регіони України можуть дозволити собі і осінню посадку у вересні.

Перед посадкою важливо підготувати ями глибиною 60 см і розміром 50x50 см, дотримуючись відстані між кущами близько 1,5 метрів. Ґрунт повинен складатися з перегною, торфу, листової землі і піску. Перед посадкою потрібно удобрити землю перегноєм, сечовиною, мінеральною фосфорною підгодівлею і сірчанокислим калієм. Примітно, що гортензія не любить вапно.

Кущ потрібно опускати так, щоб коренева шийка була на рівні землі. У перші дні рослину краще захистити від агресивного впливу природи: прикрити від прямиз променів сонця і вітру. Також краще видалити суцвіття, щоб гортензія пустила всі сили на укорінення.

Догляд за гортензією

Після такої посадки гортензію годі й підгодовувати кілька років, після чого необхідно вносити добрива на регулярній основі.

Періодизація підгодівлі:

♦ ранньою весною — комплексні мінеральні суміші з мікроелементами;



♦ в період бутонізації — суперфосфат і калій сульфат;



♦ влітку рекомендують двічі вносити розчин коров'яку.

Поливають гортензію щотижня, по півтора відра води під один кущ. Дощовим літом можна скоротити полив, орієнтуватися потрібно на підсихання ґрунту. Необхідно рихлити періодично землю навколо куща. Також рекомендується органічними матеріалами мульчувати пристовбурні кола, підійде ідеально торф і тирса.

Кущі в березні слід обрізати. Залежно від того, наскільки багато років вашому кущу і від його розмірів, залишають від 6 до 12 найсильніших пагонів. Вкорочувати необхідно на кілька бруньок, максимум — 5. Відцвілі суцвіття восени прибирають і на зиму вкривають землю перепрілим гноєм. Гортензію деревоподібну може без проблем замовити без проведення різних заходів з утеплення.