Вивчення рівня змін у регіонах на шляху до євроінтеграції провели аналітики Центру «Нова Європа» у співпраці з Урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції. Захід проходив у межах Ініціативи з розвитку аналітичних центрів, яку виконує Міжнародний фонд «Відродження» у партнерстві з Ініціативою відкритого суспільства для Європи (OSIFE) за фінансової підтримки Посольства Швеції в Україні. Підсумок — друкований звіт «Євромапа України. Рейтинг європейської інтеграції областей».
«Євромапа» — перше всеосяжне дослідження поступу України на шляху до євроінтеграції. Загалом оцінку здійснювали у восьми галузях за 34 індикаторами, які найточніше показують динаміку зближення окремих регіонів з ЄС.
Більшість даних опубліковано вперше — їх отримано на основі усних і письмових запитів до органів влади (передусім до обласних державних адміністрацій).
Виступаючи на презентації дослідження, віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба наголосив: «Куди приходить Європа, звідти йде Росія». Отже, маємо і надалі триматися цього курсу. До післяпрезентаційної дискусії долучилися дипломати країн-членів ЄС і відомі аналітики.
Під час презентації фахівці зазначили, що у певних секторах визначилися лідери з-поміж інших областей. Наприклад, Миколаївська область має найвищі показники з нарощування своїх експортних потужностей на ринок Євросоюзу.
Донецька та Луганська — переважають за кількістю проєктів у межах кредитної підтримки від ЄБРР і ЄІБ, а Херсонська та Харківська — за обсягами фінансування таких проєктів, повідомляє Служба віцепрем’єр-міністра.
Україна намагається збільшити частку відновлюваної електроенергії порівняно із загальним обсягом електроенергії, яку генерують в областях. Нині цей показник у більшості регіонів становить до 5%. Для порівняння: у країнах ЄС ця частка в середньому сягає 17%, за даними на 2016 рік.
Різниця в зарплатах чоловіків та жінок у нашій державі — 20,7% (в ЄС у середньому 16%). Проте порівняно з державами-членами Євросоюзу деякі регіони України показують тут навіть кращі результати.
Досліджували також відсоткове співвідношення представників обох статей серед працівників обласних державних адміністрацій. У середньому жінки становлять понад 70% штату обласних держадміністрацій, проте очолюють ці структури вони лише в чотирьох областях.