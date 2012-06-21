За підсумками 2019 року Україна експортувала 32 мільйони тонн кукурудзи на 5,2 мільярда доларів, що в грошовому вираженні більше, ніж країна отримала від експорту інших товарів, і становить 10,4% усього експорту. Про це у Facebook повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Качка. Друге місце у структурі експорту посіла соняшникова олія, якої Україна торік поставила на 3,78 мільярда доларів. Це становить 7,6% усієї торішньої експортної виручки. На третє місце вийшла пшениця. Її торік експортовано 19,96 мільйона тонн на 3,65 мільярда доларів. Частка пшениці в експорті становила 7,3%.
До чільної десятки, повідомляє УНІАН, увійшли залізорудні окатиші, концентрати залізні, кабелі, сляби (напівфабрикати з вуглецевої сталі), ріпак, соєві боби, макуха з насіння соняшнику. На ці десять товарів у 2019 році припало 43,2% усього українського експорту. А ось до сотні його найменувань увійшли вагони, телефонні апарати і двигуни, тобто товари з високою доданою вартістю.