Президент Володимир Зеленський взяв участь у традиційній щорічній церемонії вручення Національної премії імені Тараса Шевченка.
Глава держави подякував лауреатам та організаторам заходу. «Для мене та моєї дружини велика честь бути присутніми на цій церемонії», — наголосив він. І нагадав випадок, коли під час Другої світової війни один з міністрів запропонував збільшити видатки на оборону за рахунок фінансування культури. «На це Вінстон Черчилль відповів: «А за що ми тоді воюємо?» Шановні українці, ми воюємо за нашу державу, за нашу культуру. Бо культура — це і є держава, це і є наш народ», — зазначив Володимир Зеленський.
Згідно з указом глави держави, лауреатами премії стали виконавці гурту «ДахаБраха» Марко Галаневич, Ніна Гаренецька, Ірина Коваленко, Олена Цибульська за музичний альбом «Шлях». Фотохудожник Олександр Глядєлов отримав премію за мистецький проєкт «Карусель», а поетеса Маріанна Кіяновська — за книжку поезій «Бабин Яр. Голосами». Премію присуджено журналістці Євгенії Подобній за книжку «Дівчата зрізають коси» та письменникові Тарасові Прохаську за книжку есеїв «Так, але...»
Премію отримали режисер Владислав Троїцький, композитори Роман Григорів та Ілля Разумейко за оперу-реквієм «ЙОВ» («IYOV»).
Того самого дня Президент разом із дружиною вшанував пам’ять Тараса Шевченка з нагоди 206-ї річниці з дня народження великого українського поета і, схилившись перед його пам’яттю, поклав квіти до монумента у столиці.
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«Урядового кур’єра»