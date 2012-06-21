«Україна має всі можливості для того, щоб поєднати культуру й економіку. Маємо створити умови для розвитку креативної молоді не тільки в соціальному секторі, забезпечити комунікаційну інфраструктуру, де можна було б постійно розвиватися і розвивати економіку країни», — наголосив під час міжнародного форуму «Креативна Україна» віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.
Захід відбувся в Київському академічному драматичному театрі на Подолі. Його організовувало Міністерство культури, щоб об’єднати учасників креативних і культурних секторів, представників бізнесу, громадських установ і проектів, дослідників з України та інших країн «Східного партнерства» і ЄС. Як повідомляє прес-служба відомства, за два дні учасники форуму мають обговорити міжнародні тенденції та кращі практики щодо сприяння культурним і креативним індустріям, переосмислити значення культурного потенціалу для місцевого, регіонального й національного розвитку.