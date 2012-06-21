У селі Нова Слобода Путивльського району на Сумщині відкрили перший у Східній Україні етнографічний музей горюнської культури. Його експозицію присвячено унікальному автохтонному поселенню на території Путивльського району, що сформувалося на початку XVI століття на основі давньослов’янського населення стародавньої Сіверщини, і досі залишається однією з історичних загадок для вчених і дослідників світу.
За словами начальника управління культури і туризму Сумської ОДА Олени Мельник, екскурсії в цьому музеї вестимуть горюнською мовою, звучатимуть пісні етнічної групи горюни. У планах — знайомство зі стравами національної кухні. Експозиція відображає буденне життя звичайної горюнської родини — їхній одяг, взуття, господарські споруди, предмети побуту тощо. У відкритті музею взяла участь берегиня горюнської культури 92-річна Лукеря Кошелєва, яка активно пропагує неповторне пісенне мистецтво і позаторік була учасницею телевізійного проекту «Україна має талант».