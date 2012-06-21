У шахтарському місті Торецьк на Донеччині (недавно у назві було прізвище відомого «гірника» Дзержинського) активісти молодіжних громадських організацій вирішили створити культурний простір, де відбуватимуться концерти, кінопокази, фестивалі чи цікаво й змістовно відпочиватимуть місцеві жителі. Ще торік навесні ініціативна група молоді, що має напівофіційну назву «Культурні хулігани», звернула увагу на занедбаний міський сквер. Невдовзі їй вдалося впорядкувати частину цієї території, яку віднедавна називають «Культпарком»: установили дерев’яні сцену та лавки і встигли провести кілька масових заходів, серед яких і фестиваль «Із країни в Україну».
Та це був тільки початок, адже до згаданої ініціативи долучилися й інші громадські організації, серед яких рух «Сильні громади». «Ми почали працювати над інфраструктурою «Культпарку». Вирішили, що ця територія має нагадувати про історію нашого міста, оскільки воно виникло як шахтарське селище. Після нашого звернення керівники вугільних підприємств погодилися надати нам старі шахтні вагонетки, кріплення, частини щитового агрегату для видобутку вугілля — все це також встановимо в парку», — розповідає активіст руху Андрій Грудкін.
Спершу активісти мали намір реалізовувати перспективний проект самотужки і вже хотіли оголошувати про збирання коштів серед жителів міста. Але несподівано відповідна допомога надійшла від міжнародних партнерів, які працюють на Донеччині. Представники Агентства ООН у справах біженців в Україні запропонували взяти на себе будівництво капітальної сцени і дитячого майданчика із сучасним покриттям та велопарковкою. Співробітники відділу екології Торецької військово-цивільної адміністрації пообіцяли придбати саджанці дерев і кущів та взяти участь у ландшафтному дизайні колись занедбаної території, що завдяки спільним зусиллям тепер змінюється на краще просто на очах.