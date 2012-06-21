Ігор ЗОЦ,
«Урядовий кур’єр»
Покровський історичний музей наразі зачинений для відвідувачів, однак карантин — не час для бездіяльності. Музейники, впроваджуючи сучасні технології виходять в інтернет-простір, щоб розповісти жителям краю про себе та експонати музею, про історію Донеччини.
За словами директорки закладу Ангеліни Рожкової, музей намагається стати майданчиком для дискусій, активним учасником суспільного життя міста в умовах обмежених можливостей для комунікації.
«До 75-річчя завершення Другої світової війни відділ культури міськради запросив усіх бажаючих поділитися історіями про рідних, які пройшли фронтовими дорогами, приєднавшись до групи #ГеройМоєїРодини в Facebook. Ми теж долучилися до акції і започаткували рубрику #музейлистизфронту. Уже зібрали майже сорок розповідей жителів міст і сіл нашого краю, які діляться спогадами про своїх героїв, показують їхні світлини», — розповідає пані Рожкова.
Також працівники музею планують організувати виставку речей, які чимось особливі для жителів міста і про які вони готові розповісти. «Дуже хочеться, щоб люди відгукнулися. Ще у більшості з них немає звички до культурного діалогу, але спробуємо це поступово виправити», — каже керівниця Покровського історичного музею.