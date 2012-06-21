Третій міжнародний симпозіум «Via Regia — культурний маршрут Ради Європи», що проходить у Лейпцигу (Німеччина), напрацьовує стратегію розвитку до 2030 року. Цей маршрут пролягає і через Рівненщину. Саме тому в роботі симпозіуму бере участь делегація області на чолі із заступником голови облдержадміністрації членом делегації України в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи Світланою Богатирчук-Кривко.
«Цей проєкт започатковано в Раді Європи 2009 року. Він поєднує вісім держав, зокрема й Україну. До нього залучено музейні й культурні заклади Рівненщини, Житомирщини, Київщини, Волині та Львівщини. А Via Regia — комплексний туристський маршрут на шляхах міжнародного туризму. Щоб мандрівники відчули його унікальність, маємо запропонувати якість туристичних послуг, яка не поступається європейській. Адже успіх такого культурного шляху залежить від поступу всіх країн-учасниць», — розповіла «УК» Світлана Богатирчук-Кривко.
Оскільки туризм — один із пріоритетів у розвитку Рівненщини, в цьому напрямі зроблено вже чимало: створено сайт «Рівненщина туристична», організовано інформаційні центри в туристських пунктах краю, розвивають інфраструктуру тунелю Кохання, який слугує своєрідний магнітом для мандрівників. Вагоме значення мають відкриття автентичних туристських маршрутів на кшталт «Медового кола», які знайомлять неквапливого європейського туриста з бортництвом (традиція збирання меду диких бджіл, яка, на щастя, збереглася в області), можливість велосипедних прогулянок мальовничими околицями. Адже проєкт Ради Європи спрямовано саме на підтримку повільного туризму, який спонукає думати й осмислювати побачене.