Після послаблення карантину, уряд уже дозволив українцям ходити вулицею групою одночасно до 8 осіб та збиратися за столиками відкритих терас ресторанів і кафе по 4 особи за одним столиком.
Про це під час брифінгу 15 червня нагадав Київський міський голова Віталій Кличко.
Водночас він зауважив, що у столиці бари, нічні клуби та розважальні центри поки що продовжують перебувати зачиненими. Міська влада не надавала дозволу їх відкривати. Контроль за дотриманням карантинних обмежень покладено на правоохоронні органи столиці.
Він також повідомив, що за минулі вихідні поліція склала 16 адміністративних протоколів стосовно власників нічних клубів і барів, які порушували ці обмеження. Віталій Кличко нагадав, що сума штрафу за такі порушення коливається в межах від 34 до 340 тисяч гривень.
Міський голова також зазначив, що пляжі в Києві відкриті, але працюють лише як прибережні зони відпочинку. Купатися на них нині заборонено, доки на це не буде дозволу фахівців Держпродспоживслужби. Тим же, хто перебуває на пляж, він нагадав про обов’язок дотримуватися дистанції та інших правил і обмежень, аби не наражати себе і дітей на небезпеку.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»