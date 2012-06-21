Чи можна подорожувати з комфортом, не витрачаючи багато часу і коштів на поїздку? Це цілком реально, якщо скористатися послугами залізничного транспорту. До того ж купити квитки на поїзд набагато вигідніше, ніж придбати авіаквиток чи оплатити проїзд у автобусі.

Популярність залізничного транспорту не слабшає, оскільки саме подорож поїздом має низку незаперечних переваг: є змога нормально відпочити і виспатися в дорозі, не потрібно окремо доплачувати за негабаритний багаж. А в швидкісних потягах подорож буде не тільки комфортною, але ще й швидшою за часом.

Подорож на потязі по Україні: чому вигідно купувати квитки заздалегідь?

Чому українці користуються поїздами частіше, ніж іншими видами транспорту? Все просто: квитки на потяг, не дивлячись на поступове подорожчання, залишаються доступними за ціною. А якщо знати ще й маленькі хитрощі при покупці проїзних документів, то подорож запам'ятається тільки найприємнішими моментами.

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Плануєте сімейний відпочинок на вихідні? А може, хочете організувати цікавий захід до Дня захисника України й потрапити на цікаву екскурсію поїздом? Незважаючи на те, що сезон відпусток вже закінчився, можна зіткнутися з відсутністю квитків у потрібному вам напрямку.

Кращий варіант у цій ситуації – купувати залізничні квитки заздалегідь, коли тільки відкривається продаж на той напрям, який вам потрібен.

Які переваги можна отримати, попередньо купуючи квитки?

♦ Можна заздалегідь запланувати поїздку.

Якщо визначитися з днем подорожі завчасно, ви гарантовано зможете придбати квитки на ваш напрям.

♦ Є можливість придбати квиток за вигідною ціною.

При завчасній купівлі квитків у вас напевно буде можливість змістити поїздку на декілька днів. І це вигідно, тому що вартість квитків прив'язується до дня тижня. Як правило, в п'ятницю та неділю поїздка обійдеться дорожче на 10%, ніж у вівторок і середу. В інші дні квитки будуть продаватися за стандартною ціною. Таким чином, можна заощадити до 20%, купуючи проїзні документи у вівторок або середу.

♦ Можна вибрати відповідний клас вагона.

Крім загальновідомих купе і плацкартних вагонів, можна вибрати ще вагони бізнес-класу, фірмові та СВ, економ або вагони підвищеної комфортності. При завчасній купівлі квитків є можливість вибрати зручний вам варіант, а не брати квитки на потяги, які залишилися.

♦ Можливо підібрати відповідний тип поїзда.

Подорожуйте у зручний час доби: до ваших послуг денні/нічні поїзди пасажирські, швидкі, експрес.

Подорожуєте з дітьми? Приємний бонус при покупці проїзних документів — пільгові знижки. Найчастіше вони передбачені для дітей дошкільного та шкільного віку, а також для студентів. Таким чином, ви ще зможете і заощадити, придбавши квитки дешевше.

Квитки на поїзд: де краще купувати?

Отже, дата поїздки визначена, напрямок відомо, з цінами теж все зрозуміло. Справа залишилася за малим — купити квитки на потяг. Як це зробити швидко і комфортно? Можна, звичайно придбати квиток у залізничній касі. Але без витрат часу тут не обійтися. Набагато зручніше сьогодні купувати проїзні документи через Інтернет, скориставшись послугами спеціалізованого сайту, наприклад proizd.ua, за допомогою якого вже продано понад 1 мільйон залізничних квитків.

Онлайн-купівля квитків максимально зручна для користувачів: процедура реєстрації швидка, бронювання і оплата квитків здійснюється за допомогою банківської карти, квитки приходять на електронну пошту. Є питання? До ваших послуг на сайті цілодобова онлайн-консультація фахівців.

І якщо ви хочете придбати залізничні квитки на вихідні, або до найближчого свята — Дня захисника України, подбайте про це заздалегідь. А сайт proizd.ua із задоволенням допоможе організувати вашу комфортну подорож!



ДОВІДКА «УК»

Президент України Петро Порошенко встановив щорічно 14 жовтня відзначати День захисника України. Та скасував святкування Дня захисника Вітчизни 23 лютого знаного з радянських часів, як «День Радянської армії і Військово-морського флоту».

Українці святкуватимуть День захисника України вчетверте.