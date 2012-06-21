Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
У великому місті Харківщини розробляють стратегію децентралізації системи опалення міста. Такий крок, викликаний перш за все прагненням до заощадження енергоресурсів та понад 100-мільйонною заборгованістю теплопостачальника.
Про це повідомляє SQ, посилаючись на інформацію Куп’янської міськради. На першому етапі децентралізації запропоновано завершити роботу з відключення абонентів від чотирьох найбільш нерентабельних котельнь. З 8 січня вже розпочато інформування мешканців будинків, які планується відключити від централізованого опалення, про порядок відключення.
Для забезпечення людей теплом в наступному році, пропонується установка в квартирах автономного газового або електроопалення. Для незахищених верств населення міська влада планує передбачити виділення одноразової матеріальної допомоги з міського бюджету для часткового покриття витрат на установку індивідуального опалення та її виплати.