Прокуратура Миколаївської області продовжує повертати у власність держави землі чорноморського узбережжя. Зокрема Миколаївська місцева прокуратура №1 у січні 2018 року вжила заходів до повернення у державну власність шляхом перереєстрації 13 земельних ділянок, загальна площа яких становить 1,3 гектара, вартість — понад мільйон гривень. Всі вони на узбережжі Чорного моря в межах зон відпочинку «Коблеве» та «Рибаківка». Так, суд задовольнив позови прокурора до Березанської райдержадміністрації, Коблівської сільської ради та 13 громадян, яким незаконно надано у приватну власність зазначені ділянки. З метою реального виконання рішень судів місцева прокуратура ініціювала питання про реєстрацію права власності на землю за державою або територіальною громадою с. Коблеве.
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