Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Падіння економічної активності та скорочення імпорту товарів та послуг — це найголовніші причини зниження курсу американського долара до гривні. Саме так вважає перший заступник голови правління Нацбанку України Катерина Рожкова.
Експерт вважає, що на курс валют у будь-якому випадку свій вплив роблять не якісь певні події, а попит та пропозиція на них на ринку.
Водночас Катерина Рожкова зазначає, що ситуація, яка склалася через введення карантинних заходів, спричинених коронавірусною пандемією, не лише в Україні, а й в інших державах світу, призвела до значного скорочення обсягів імпорту. Зрозуміло, як зазначає експерт, що в цьому випадку будь-яка країна зменшує і попит на долари чи євро і таким чином національні валюти зміцнюються.
Також Рожкова впевнена в тому, що на зміцнення курсу гривні до долара, яке сталося останніми тижнями, вплинуло й значне здешевлення енергоносіїв на світовому ринку.
Як вважає аналітик Concord Capital Євген Ахтирко, зменшення обсягів імпорту товарів та послуг буде відбуватися в Україні й надалі. Тому це сприятиме подальшому зміцненню курсу гривні до долара. При цьому експерт впевнений, що також значними темпами наростатимуть й обсяги експорту, що також позитивно вплине на зростання курсу гривні.