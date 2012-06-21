У фіналі VI Всеукраїнського турніру юних знавців курсу «Фінансова грамотність», у якому брали участь шість команд України, харківські школярі вибороли друге місце, поступившись команді «Черлені пацьорки» з Івано-Франківської області. Харків’ян з команди «Бізнес-сила» Московського району представляли учні чотирьох шкіл: Дмитро Красноруцький (школа №143), Дар’я Степаненко (ліцей №141), Марія Данець (школа №139), Аліна Криворучко і Нгуєн В’є Хоанг (обоє з гімназії №43). Усі учасники фіналу продемонстрували не тільки високий рівень знань з фінансової грамотності, а й навички проведення дебатів і вміння працювати разом.
Друге місце з харків’янами розділила команда «Vista» комунального закладу «Луцька гімназія №21 імені Михайла Кравчука», а третю сходинку п’єдесталу переможців посіли «Конотопські відьми» Конотопської спеціалізованої школи І—ІІІ ступенів №3 Сумської області, «Фінансист» комунального закладу «Фізико-математична гімназія №17» Вінницької області та «Бізнес-ангели» Чернівецького міського ліцею №1.