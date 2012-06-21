Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
До Головного управління Національної поліції в Сумській області прибули 26 курсантів-старшокурсників двох державних університетів внутрішніх справ – Харківського Національного та Львівського державного, які здобувають професійний фах у досудовому розслідуванні та кримінальній поліції.
Як повідомив відділ комунікації поліції в Сумській області, з молодим поповненням зустрівся очільник Головного управління Нацполіції Руслан Пиняга. Він привітав курсантів з відповідальним періодом у їхньому житті, побажав успішного стажування під керівництвом досвідчених наставників.
Майбутні копи вже приступили до роботи, яка допоможе їм стати професійними охоронцями правопорядку.