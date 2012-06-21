Спеціальний представник Державного департаменту США щодо України Курт Волкер високо оцінив прийняття Верховною Радою закону про продовження особливого порядку самоврядування на Донбасі.
Про це він написав у своєму Твіттері.
На думку Волкера, щоб конфлікт на Донбасі остаточно привести до миру, треба очікувати відповідних кроків з боку Росії. – Продовження спеціального статусу показує, що Україна робить жорсткі кроки для налагодження миру. Сподіваюся, тепер Росія буде діяти, щоб запанував мир – час закінчити конфлікт, – написав Волкер.