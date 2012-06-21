Цінний і потрібний подарунок отримали цими днями бійці 15-го батальйону 58-ї бригади, що дислокується в зоні проведення АТО на сході України. Завдяки спільним зусиллям волонтерів, агрофірми «Слобожанщина Агро», влади Сумської області закуплено квадрокоптер вартістю 80 тисяч гривень, який конче потрібний насамперед для розвідки і запобігання можливим втратам особового складу. Як сказав один з представників військових, яким призначено безпілотник, тепер завдяки такому електронному помічникові розвідники зможуть набагато ефективніше справлятися з покладеними на них обов’язками.
Після тестового запуску квадрокоптера його відразу ж відправили на передову.