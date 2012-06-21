Лікарні вже багато років використовують ультрафіолетове (УФ) освітлення в якості дезинфікуючого інструменту. Тепер зменшені версії таких ламп доступні і звичайним споживачам.

Всього існує три основних типи УФ-променів: UVA, UVB і UVC. Оскільки таке випромінювання має найкоротшу довжину хвилі і, отже, найвищу енергію, воно здатне вбивати бактерії і віруси. УФ-промінь руйнує молекулярні зв'язки, які утримують ДНК вірусів і бактерій, в тому числі «супербактерій», які виробили стійкість до антибіотиків.

Потужне ультрафіолетове світло регулярно використовується для знезараження хірургічних інструментів і лікарняних палат. Але цей світ також становить небезпеку для здоров'я, оскільки в надмірних кількостях може викликати рак шкіри і катаракту, повідомляє The Insider.

Однак останнім часом дослідники працюють з ультрафіолетовими променями вузького спектра (207-222 нм). Цей тип УФ-випромінювання вбиває бактерії і віруси, не проникаючи в верхній шар клітин шкіри людини.

У 2017 році вчені довели, що світло з довжиною хвилі 222 нм вбиває стійкі до метициліну бактерії Staphylococcus aureus (MRSA) так само ефективно, як і світло з більшою довжиною хвилі, небезпечним для людини. Аналогічне дослідження провели ще раз через рік, але вже на вірус H1N1, який також виявилося успішним.

Тепер вчені заявили, що така лампа може вбити і коронавірус, пише ConsumerLab.com. Однак фахівці попередили, що використання УФ-паличок і коробок, представлених на ринку, може завдати шкоди здоров'ю, якщо не використовувати їх обережно.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»