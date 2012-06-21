Цими днями 23-річний сумчанин Віктор Бєляєв отримав однокімнатну квартиру площею понад 35 квадратних метрів, яку для нього придбала служба у справах дітей Сумської міської ради.
Як повідомили у міськраді, житло придбане відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року, якою затверджено Порядок та умови надання у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщення для розвитку сімейних та інших форм, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа. Також за кошти цієї субвенції придбано житловий будинок загальною площею майже 200 квадратних метрів і земельну ділянку 0,086 гектара для дитячого будинку сімейного типу. Ціна покупки — майже 3 мільйони гривень.
Служба у справах дітей і надалі активно освоюватиме кошти в рамках згаданої постанови, аби допомогти дітям-сиротам віком до 23 років (саме такий віковий ценз передбачено документом) мати власне житло. Нині на квартирному обліку перебувають 122 дитини — сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їх числа.