Два десятки дітей з Луганщини завітали до Житомирщини. Як кажуть дорослі з обласного департаменту освіти, мета Табору миру, який організовано відповідно до програми ООН, — просування культури миру й побудова простору для діалогу та розуміння між молоддю зі східних регіонів України і ветеранами АТО. А юні учасники цікавої подорожі стверджують, що запам’ятали ці дні назавжди ще й тому, що було дуже цікаво та весело.
Розповідають про важливі зустрічі й екскурсії, про спілкування та мінітренування з мінної безпеки, яке провів ветеран АТО. Запам’ятався учасникам Табору миру форум-театр, завдяки якому школярі змогли відчути себе сценаристами, акторами та глядачами. І досхочу веселилися підлітки під час захопливого квесту «Будуємо мир навколо себе». Адже навіть крокувати на спеціальних лижах, які одночасно вдягають члени команди, — і весело, й успішно лише за умови, коли кожен враховує сили та спритність інших.
для «Урядового кур’єра»