«Платіжки на тепло і гарячу воду знижено до 30%. У 124 містах України здійснило перерахунок 131 підприємство теплокомуненерго. До урядової ініціативи долучилися 19 великих міст: Вінниця, Луцьк, Дніпро, Маріуполь, Житомир, Запоріжжя, Біла Церква, Кропивницький, Сєверодонецьк, Львів, Одеса, Рівне, Тернопіль, Харків, Херсон, Хмельницький, Чернігів, Івано-Франківськ, Київ», — написав у фейсбуці Прем’єр-міністр Олексій Гончарук. За приклад наведено платіжку за грудень: на однокімнатну квартиру перерахунок становив від 80 гривень на Київщині до 292 гривень на Львівщині. Для двокімнатної — від 110 гривень у Чернігівській до 435 — у Дніпропетровській області. Для трикімнатних — від 140 на Дніпропетровщині до 563 гривень на Рівненщині.
«А, скажімо, в Тернополі за рішенням органів місцевого самоврядування люди отримали знижку за послуги теплопостачання за три місяці: жовтень, листопад і грудень 2019 року», — написав Прем’єр, додавши, що це стало можливим завдяки зниженню ціни на газ і урядовим механізмам, наданим місцевій владі для коригування платіжок.