ПАТ «Укрзалізниця» планує розділити пасажирські перевезення далекого сполучення на три сегменти. Перевізник пропонуватиме пасажирам поїзди за категоріями комфорт, стандарт і економ.
Про це повідомив у вівторок в. о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов, передає «Укрінформ».
За словами Кравцова, поїзди комфорт-сегменту формуватимуться виключно із використанням новітнього рухомого складу, але на них діятиме відповідно економічно обгрунтований тариф. До послуг пасажирів будуть також поїзди стандарт – середньої цінової політики та економ – соціальні, витрати на які перевізнику мають відшкодовуватися з держбюджету.
В «Укрзалізниці» пояснюють, що така сегментація поїздів дозволить пасажирам робити свідомий вибір залежно від побажань і отримати такий рівень послуг, який відповідає категорії поїзда.
Водночас в «Укрзалізниці» зазначили, що більшість витрат залізничного перевізника у пасажирському секторі нині пов’язані з утриманням рухомого складу та інфраструктури. За даними компанії, собівартість витрат на послуги перевезення пасажирів у далекому сполученні за І півріччя 2017-го становить 49,7 копійки за один пасажиро-кілометр, а у приміському сполученні – 106,1 копійки.
Чинні тарифи на пасажирські перевезення в далекому сполученні наразі нижчі за собівартість в середньому у три рази, а у приміському сполученні – у сім-вісім разів. Через таку розбіжність між собівартістю та цінами на квитки витрати компанії на пасажирські перевезення за 6 місяців 2017 року зросли порівняно із відповідним періодом минулого року на 15% і склали 8,4 млрд грн. За півроку пасажирські перевезення завдали ПАТ «Укрзалізниця» майже 5 млрд грн збитків, пояснили в товаристві.
«Для відшкодування витрат у приміському сполученні ми вже ініціюємо запровадження адресної допомоги пільговикам – монетизацію пільг та укладання договорів про публічні послуги з місцевими органами влади, які є замовниками послуги і в умовах децентралізації мають більше повноважень та коштів у місцевих бюджетах, ніж раніше. Фактично мова йде про державне транспортне замовлення», – зазначили в «Укрзалізниці».
Водночас у залізничному товаристві нагадали, що наразі відсутній механізм відшкодування витрат ПАТ «Укрзалізниця» на забезпечення перевезень пасажирів. Навіть за перевезення пільгових категорій населення, визначених державою, органи місцевого самоврядування компенсували лише менше як 10%. На покриття збитків від пасажирських перевезень спрямовуються доходи від вантажних перевезень. Перехресне субсидування не дозволяє забезпечити сталий розвиток галузі та здійснювати повномірне оновлення рухомого складу та інфраструктури.