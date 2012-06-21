Залежно від навантаження на лабораторію, іноді результатів ПЛР-тестування в Україні люди чекають до 3-4 днів, але це максимальний термін очікування. Водночас лаборанти вже понад місяць працюють без вихідних, за що заслуговують на велику вдячність.
На цьому під час онлайн брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції наголосив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
За його словами, в Україні проводять ПЛР-тестування 59 лабораторій різних форм власності й підпорядкування. Найбільшу кількість тестів роблять у Чернівцях, Тернополі, Вінниці, Херсоні, Черкасах. Таке навантаження зумовлене, зокрема станом захворюваності.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»