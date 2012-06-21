Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»
У Луганському Національному університеті імені Тараса Шевченка розпочала роботу нова лабораторія, яка може виявити усі віруси. У виші, який переміщено на українську територію області, у тестовому режимі розпочала роботу діагностична ПЛР-лабораторія.
Як повідомляє пресслужба вишу, організація ПЛР-лабораторії є однією з основних складових реалізації грантового проєкту «Здорова людина – здорове суспільство», і з точки зору основних тенденцій розвитку діагностичних методів ПЛР-аналіз є одним із найсучасніших методів лабораторної діагностики, бо базується на безпосередній оцінці генетичного матеріалу.
Основною метою проєкту є сприяння впровадженню сучасних методів лабораторної діагностики на регіональному рівні. Наукова сучасність та універсальність ПЛР-методів є основою перспективного використання створеної лабораторії у фундаментальних і прикладних наукових дослідженнях, освітній діяльності університету.