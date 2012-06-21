Міністр охорони здоров’я Максим Степанов і Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко розібралися, чому сім областей подали у своїх звітностях за 19 квітня нулі щодо досліджень методом ПЛР. Результат такий: всі лабораторії без винятку працювали і працюють у звичайному режимі, тобто перерви не було, а на Великдень багато людей не зверталися до лікарів щодо проведення тестувань саме методом ПЛР. Не було також жодної скарги на гарячу лінію щодо відмови в таких тестуваннях. Про це під час онлайн брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
За його словами, щодо Чернівецькій області, то було зроблено 48 досліджень методом ПЛР і було 17 підтверджених діагнозів на коронавірус, але у звітність вони не увійшли через технічний збій.
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