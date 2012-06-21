На тому, що профільне міністерство продовжує розширювати лабораторні спроможності системи охорони здоров’я, під час онлайн брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції акцентував заступник міністра охорони здоров’я, Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.
Якщо на початку епідемії COVID-19 лише 28 лабораторій могли проводити необхідні дослідження, то нині – 73. Якщо на початку квітня лабораторії проводили 16 тисяч досліджень на тиждень, нині – 78,5 тисячі. І це не верхня межа – кількість тестувань постійно зростає. Також із початку цього тижня вже 175 лабораторій проводять ІФА-тестування, за весь час епідемії проведено 228 тисяч досліджень методом імунно-ферментного аналізу.
«Лабораторії, які в підпорядкування МОЗ, уклали угоди на постачання 23 приладів для досліджень методом ПЛР на суму понад 16 мільйонів гривень. Закуповується додаткове обладнання на суму 8 мільйонів гривень, яке пришвидшує дослідження та зменшує навантаження на лабораторних працівників. На 27 мільйонів гривень закуплять ПЛР-тести, на 14 мільйонів – реагенти для виділення РНК, на 25 мільйонів – обладнання для відбору біологічного матеріалу для проведення досліджень», – каже Віктор Ляшко.
Він наголосив, що завдяки поліпшенню забезпечення медичного персоналу засобами індивідуального захисту меншає випадків інфікування медиків. Якщо у березні – на початку квітня серед тих, хто захворів, було 29% медиків, то станом на минулий тиждень – 9,7%.
Віктор Ляшко поінформував, що в межах стратегічного підходу до зменшення темпів поширення коронавірусної хвороби як внутрішньолікарняної інфекції наразі в експертному колі обговорюють проєкт концепції загальнодержавної програми протидії інфекційним хворобам, пов’язаних з наданням медичної допомоги. Основний меседж – інвестувати в заклади охорони здоров’я, зокрема в інфекційні відділення, щоб комплексно побудувати систему інфекційного контролю. Після експертного обговорення і проведення фінансово-економічного обґрунтування, концепцію буде подано на розгляд уряду для схвалення й надання коштів на модернізацію лікарень.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»