У Києві Президент Володимир Зеленський зустрівся із Прем’єр-міністром Латвії Евікою Сілінею, щоб обговорити продовження оборонної підтримки українських воїнів та євроінтеграційний шлях України. Глава держави подякував за те, що Евіка Сіліня разом з командою приїхала в Україну саме в День Української Державності.

«Ми справді розраховуємо на вашу країну та знаємо, що Латвія — і країна, і люди — є великим другом України та українців», — сказав Президент.

Евіка Сіліня запевнила, що Латвія й надалі підтримуватиме Україну. За словами Прем’єр-міністра, країна вже почала постачання обіцяного під час минулої зустрічі лідерів пакета оборонної допомоги. До нього зокрема увійшли 42 бронеавтомобілі Patriа.

«Вдячні за вашу вагому підтримку та передачу обіцяних бронеавтомобілів Patria. Це дуже хороший сигнал для нашої армії, для наших військових», — зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави також подякував за новий пакет військової підтримки, затверджений урядом Латвії 1 липня, на суму 70 мільйонів євро. Крім того, Президент відзначив рішення спрямовувати 0,25 % ВВП країни на оборонну допомогу Україні та співлідерство Латвії в коаліції дронів.

«Я сподіваюся, що ви переможете росію. Ми всі разом. Ми повинні це зробити. У нас немає іншого виходу. Маємо продовжувати тиснути на путіна, щоб виштовхувати його з України і з наших домівок. Бо це також серйозно для нас», — зазначила Евіка Сіліня.

Під час зустрічі обговорили ситуацію на полі бою, ефективність дронів, забезпечення українських воїнів і механізми фінансування військової допомоги в межах програми Європейського Союзу SAFE (Security Action for Europe).

Лідери також говорили про те, як відбуватиметься постачання нових пакетів оборонної підтримки від країн — членів НАТО. Ішлося і про політичну підтримку України на шляху до членства в ЄС та зусилля, необхідні для відкриття шести переговорних кластерів цього року. Володимир Зеленський та Евіка Сіліня мають однакове бачення: важливо робити все, щоб розблокувати переговорний процес якнайшвидше.

Джерело: Офіс Президента