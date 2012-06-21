Цими днями експозицію Лебединського художнього музею ім. Б. Руднєва на Сумщині поповнили три графічні роботи та літографія Оксани Лінде де Очоа, яка живе у Венесуелі. Вона онука видатного діяча українського національного мистецтва Василя Кричевського. Так відвідувачі закладу одержали змогу ознайомитися із творчістю ще однієї представниці відомої родини.
Мисткиня належить до третього покоління родини Кричевських. Їй 72 роки, вона донька Галини Кричевської-Лінде, народилася у Венесуелі. За фахом хімік, займалася науковою роботою, але останні пів століття активно працює як художниця, має власний живописний стиль, бере активну участь у виставках та оглядах. За словами мистецтвознавців, культура Південної Америки наклала відбиток на її роботи: художниця сміливо експериментує в різних техніках, фантазує в сюжетах, пропонує власний несподіваний погляд на усталений світ. Творчість представниці родини Кричевських добре знана у Венесуелі, належно поцінована, а в Україні художницю удостоєно ордена Княгині Ольги III ступеня. Роботи майстрині музею передав благодійний фонд «Дар», який давно опікується нащадками венесуельської родовідної гілки Кричевських. У музеї відтепер є роботи семи її представників.