Українська делегація, яка влаштувала демарш на нараді ОБСЄ у Варшаві 17 вересня, залишивши в повному складі засідання через висловлювання проросійських представників про нібито російську належність Криму, вирішила продовжити участь у нараді. Демарш дав змогу мобілізувати українських партнерів, повідомляє Укрінформ. На підтримку територіальної цілісності України виступили представники США, Канади, деяких країн ЄС разом зі Словаччиною, яка наразі головує в ОБСЄ, Швейцарії та Грузії.
«Реагуючи на присутність і активність так званих представників кримських громадських активістів та кримських ЗМІ, підконтрольних Російській Федерації, на щорічній нараді ОБСЄ з проблематики людського виміру у Варшаві представництво Президента України в Автономній Республіці Крим звернулося із запитом до прокуратури АР Крим, щоб надати належну правову оцінку ситуації», — написав у фейсбуці постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич. Прокуратуру закликано встановити, як кримські експерти потрапили на таке представницьке зібрання.