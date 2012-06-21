Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
15 червня від п’ятої ранку під стінами Рівненської облдержадміністрації збираються порожні автобуси та водії, які ось уже рівно три місяці сидять без роботи. Вони вимагають відновити пасажирські перевезення в області у повному обсязі.
Поки що цього немає: перевезення відновили між тими районами, де більш-менш пристойна ситуація із захворюванням на коронавірус. Однак, кажуть перевізники, такі рейси ситуацію не рятують. Адже основний заробіток — це якраз маршрут до Рівного.
«Водії, які працюють легально, вже втратили всі заощадження, частина перейшли на іншу роботу. Тож відновитися буде непросто. Водночас нелегали їздять, уже навіть за графіком. Саме тому ми й вирішили привернути увагу влади цим мирним протестом», — каже голова громадської організації «Союз перевізників України» Валентин Демчук.
Звернення про відновлення роботи громадського транспорту серед тих, які найчастіше надходять і на "гарячу лінію" Рівненської ОДА.
«Ми двічі зверталися до уряду зі своїми пропозиціями: зокрема, дозволити перевезення на 50 відсотках місць для сидіння. Перевізники чесно дотримувались карантину три місяці. Втім, на жаль, Рівненщина все ще в коронавірусному антирейтингу. Тому перехід до наступного етапу послаблень поки що неможливий», — каже начальник управління інфраструктури ОДА Федір Мисюра.
Повністю відновити роботу перевізників області можна буде лише тоді, коли за добу фіксуватимуть не більше 20 випадків коронавірусу. Натомість, приміром, 14 червня маємо їх аж 56. А ось боротьба з нелегальними перевізниками — це теж проблема влади.