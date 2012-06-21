55-та окрема артилерійська бригада, яка дислокується в Запоріжжі, відзначила 75-річчя з дня формування підрозділу.
— Від часу першого бойового хрещення у лютому 1943-го у нашій бригаді сталося чимало подій, артилеристи у бою довели свою професійність і майстерність, — каже командир бригади полковник Сергій Брусов. — Наші бійці мають чимало бойових нагород і відзнак, найголовніша з них — народна любов і довіра. На жаль, не обійшлося без втрат. З 2014 року 34 бійці загинуло та 41 поранено.
За мужність і героїзм, проявлені під час захисту суверенітету та територіальної цілісності держави, гідне виконання бойового завдання в зоні АТО та з нагоди 75-річчя військової частини орденом Запорізької облради «За заслуги перед Запорізьким краєм» ІІІ ступеня нагороджено військовослужбовців Павла Лук’янова і Романа Бесараба.
— 75 років наша 55-та є гордістю всієї громади Запорізької області, а останні чотири роки — і надійним заслоном від зазіхань ворога на нашу територію, — зауважує керуючий справами виконавчого апарату Запорізької облради Володимир Подорожко. — Наші артилеристи показують приклад, як треба захищати Україну, відроджувати бойовий дух нашої армії. А запорізька громада їх всіляко підтримує.