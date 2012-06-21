Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
НАГОРОДА. Цими днями легенда українського футболу Почесний громадянин міста Суми Михайло Фоменко відзначив 71-ий день народження.
З цієї нагоди його не тільки вітали численні любителі спорту і шанувальники спортивного таланту, а й нагородили Почесною відзнакою Сумської обласної ради «За заслуги перед Сумщиною» III ступеня. Як зазначається на сайті обласної ради, «за високий професіоналізм, плідну працю, самовідданість справі підготовки і виховання талановитої спортивної молоді, вагомий особистий внесок у розвиток сумського і українського футболу».
Михайло Фоменко родом із Сумщини, зараз проживає у Сумах. Вихованець місцевої футбольної школи «Спартак», грав за команди «Спартак» (Суми), «Зоря» (Ворошиловград), «Динамо» (Київ). Упродовж 2012-2016 років очолював збірну Україну, яку вперше в історії вивів до фіналу чемпіонату Європи.
Володар низки світових нагород, титулів, відзнак і як півзахисник, і як наставник футболістів.