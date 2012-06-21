Вчений світ знає про новий вид коронавірусу тільки те, що нічого не знає, заявив епідеміолог Джон Іоаннідіс. Він упевнений, що «легкі» види коронавірусу могли вбивати по кілька тисяч пацієнтів щороку, а так як не було тестів, людство цього просто не помічало.
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Пандемія коронавірусу залишається однією із найзагадковіших, але іноді здається, що це просто масова омана. Професор медицини Джон Іоаннідіс поділився своїми думками – він є одним із найпопулярніших вчених-епідеміологів. Професор говорить про те, що інформації і даних про коронавіруси настільки не вистачає, що, можливо, ми просто помиляємося у визначенні вихідних даних. А це говорить про те, що на даний момент ми зіткнулися зовсім не з катастрофою.
Професор говорить про те, що до виникнення пандемії ніхто не зміг чітко встановити навіть смертність від коронавірусу. Так як суцільний тест, проводили тільки для пасажирів корабля Diamond Princess, де це було сильно затребувано.
«Показник смертності дорівнює 1,0%, і більшість померлих – це люди похилого віку, у яких смертність від Covid-19 значно більше», – пояснив професор.
«Прогнозуючи рівень смертності серед пасажирів Diamond Princess на віковий фон громадян США, смертність серед пацієнтів, заражених Covid-19, буде дорівнювати приблизно 0,125 відсоток».
Ці дані не можна назвати вичерпними, так як деякі з пасажирів, які заразилися хворобою, можуть померти трохи пізніше. А інші, швидше за все, можуть померти не від коронавірусу, а від інших супутніх відхилень.
Як уже повідомляв "Урядовий кур'єр", у Києві через коронавірус не працюватиме метро 17 діб. А також у Харкові і Дніпрі.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»