Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Успішно виступив на командних легкоатлетичних змаганнях у турецькому Стамбулі вихованець сумських тренерів Олексія та Людмили Шелестів скороход Микола Рущак. Три кілометри він подолав за 12 хвилин 44,2 секунди і став другим на цій дистанції.
У матчевій легкоатлетичній зустрічі взяли участь спортсмени віком до 18 років із Туреччини, України, Білорусії та Сербії. У командному заліку перемогли господарі, а друге місце виборола збірна України. До слова, Микола Рущак був єдиним представником у нашій збірній від Сумської області.