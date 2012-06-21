Як повідомив під час онлайн брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, летальність від COVID-19 у світі становить 5% (найбільше в Італії – 11%, Іспанії – 9), в Україні маємо 2,5%.
Він також повідомив, що в Китаї, де вдавалося стримувати хворобу, знову почали реєструвати хворих.
Також Віктор Ляшко поінформував, що в Україні з 804 осіб хворих на COVID-19 госпіталізовано до закладів охорони здоров’я 398 осіб, решта перебувають на амбулаторному лікуванні. Серед госпіталізованих – 20 дітей і 26 медпрацівників. На апараті штучної вентиляції легень перебуває одна особа.
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«Урядового кур’єра»