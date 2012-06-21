Рідкісний випадок зафіксовано цими днями на території села Хмелів Роменського району на Сумщині, про який на сторінці у фейсбуці повідомив один з очевидців Володимир Литовка. Жителі села були вкрай здивовані, коли побачили незвичних для тутешньої місцевості гагар чорношиїх, які безсило лежали на землі. З’ясувалося, що під час перельоту до Чорного моря вони втратили орієнтири і впали додолу. Цим зацікавилися науковці-орнітологи й активісти із Всеукраїнського товариства охорони птахів. За їхніми припущеннями, гагари, які в тумані орієнтуються за магнітним полюсом Землі, в міграційному пташиному коридорі збилися з курсу, оскільки того дня була сильна магнітна буря. Ці птахи здатні здійматися у повітря лише з водної гладіні, що значно ускладнило ситуацію. Тож місцеві жителі швиденько взялися рятувати рідкісних червонокнижних птахів, доставивши до місцевого ставка 19 особин.
ФАУНА