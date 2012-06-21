Дивний експонат з’явився в експозиції Черкаського обласного краєзнавчого музею: риба із крилами птаха. У Дніпрі, зрозуміло, такі не водяться. Передав її музею черкащанин Микола Старинець, який був учасником другої української антарктичної експедиції у 1998 році.
А як вона до нього потрапила — також цікаво. Річ у тому, що учасники перших українських експедицій діставалися до Антарктиди не літаком, як нині, а морем. Ось під час переходу через Атлантику на борту науково-дослідницького судна «Ернст Кренкель» дослідник став свідком дивовижного явища — польоту летючих риб у відкритому океані. Одна з таких риб випадково залетіла на палубу судна, і черкащанин залишив собі її як сувенір.
Особливість цих риб — незвичайно великі грудні плавці, що дають змогу стрибати у повітря й так уникати хижаків. Летючі риби здатні здійснювати нетривалий ширяючий політ. Стрибки досягають майже 50 метрів, але іноді ці риби здатні користуватися потоками повітря над водою, що збільшує відстань польоту принаймні до 400 метрів.