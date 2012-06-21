Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Недільної днини камери відеоспостереження зафіксували невідомих молодиків, які намагалися пошкодити конструкції біля левів на Личаківському кладовищі у Львові.
За інформацією прес-служби міської ради, на щастя, значно пошкодити конструкції лиходіям не вдалося, виламали хіба шматок у майже 35 сантиметрів. Поліція затримала чотирьох осіб.
Леви на львівському Личакові не дають спокою вандалам не вперше. Варто нагадати, що розбити скульптури намагалися також кілька днів тому, щоправда, посеред ночі. Тоді міська влада цей інцидент назвала черговою спробою провокації. Самих зловмисників на місці затримати не вдалося. Зате до ранку конструкції вже відновили. Зараз тривають слідчі дії.