На сході України відбулися змагання із сучасного бою на мечах. У турнірі в Сєверодонецьку змагалися представники п’ятьох спортивних клубів. Наймолодшим учасникам спарингів ледве виповнилося 6 років. То було перше відкрите змагання за кубок із сучасного бою на мечах. Участь наймолодших дітей стала можливою завдяки глобальній інноваційній програмі UPSHIFT Україна, яку реалізує Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) за підтримки уряду Японії.
Як повідомляють організатори турніру, команда зі спортивного клубу «Шарухань» отримала грант від програми UPSHIFT на суму близько 50 тисяч гривень та придбала спеціальне спорядження для дітей, якого раніше не було: меч, щит, шолом, жилет, захисне екіпірування для рук, ніг, шиї.
Нагороджені під час турніру були, але не програв ніхто — усіх поєднав гарний настрій та відчуття свята.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»