Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Незвичний відкритий урок-акція відбувся у Сумському державному ліцеї-інтернаті з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» імені І. Г. Харитоненка.
Аби підтримати військовослужбовців Державної прикордонної служби України, які виконують завдання на території Донецької та Луганської областей в зоні проведення ООС, майбутні прикордонники-ліцеїсти розфарбували близько сотні подарунків – фігурок-прикордонників, написали вітання захисникам з Днем Святого Миколая, Новорічними та Різдвяними святами.
Усі фігурки та листівки відправлені до прикордонних підрозділів в зону проведення ООС.