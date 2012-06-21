За результатами 2017 року ПАТ «Фармак» став лідером у постачанні лікарських засобів в Україні за програмою «Доступні ліки». З 23 молекул, на які розповсюджується програма, 8 є в портфелі «Фармак». Це 26 готових лікарських засобів, з яких 7 відшкодовуються повністю, 19 — частково.
На підприємстві розуміють важливість програми реімбурсації. «Потрібно, щоб кількість молекул, які беруть у ній участь, збільшувалася, щоби кількість нозологій розширювалася. Це необхідно людям. І дуже важливо, що держава на це пішла, що програма стимулює звернення до лікаря, щоби люди не просто брали гроші на ліки, а щоб вони лікувалися, — переконана голова Наглядової ради ПАТ «Фармак» Філя Жебровська.
Цьогоріч компанія планує інвестувати в модернізацію виробництва 638 млн грн. — на 32% більше, ніж торік.
«Сьогодні, щоб бути лідером, необхідно постійно вдосконалюватися, впроваджувати інноваційні технології. Саме так працює «Фармак». Уже багато років левову частку доходу ми реінвестуємо в нашу компанію, і з року в рік ця сума зростає . За останні 7 років ми інвестували в модернізацію виробництва 2,8 млрд грн, або 184 млн доларів США. У 2018 році ми плануємо збільшити наші інвестиції більш ніж на третину проти 2017 року. Проект «Тверді лікарські засоби -2» залишиться основним на цей рік. Нова виробнича дільниця реалізується на базі німецького та італійського технологічного обладнання. Після введення його в експлуатацію сукупні потужності з виробництва таблетованих лікарських засобів мають зрости удвічі — до 3 млрд дозованих одиниць на рік. Також компанія продовжить інвестувати в модернізацію та дооснащення активних виробництв, інформаційні технології, лабораторії відділу контролю якості та лабораторію біотехнологій. Особливу увагу ми приділяємо розробці нових препаратів. Цьогоріч ми плануємо витратити на дослідження та розробки 290 млн грн», – поділилася планами Філя Жебровська.
ДОВІДКА «УК»
ПАТ «Фармак» — український виробник лікарських засобів європейського рівня. Завдяки високій якості препаратів та інноваційному підходу у виробництві з 2010 року є лідером фармацевтичного ринку України.
Продукція експортується до 20 країн світу. У портфелі компанії 220 продуктових досьє. Щорічно компанія виводить на ринок до 20 нових препаратів.
На підприємстві функціонують 19 виробничих ліній, що відповідають вимогам GMP. Впроваджена та постійно вдосконалюється фармацевтична система якості згідно з чинними регуляторними вимогами та відповідно до світових стандартів: ISO, GMP. Щороку компанія проходить приблизно 15 міжнародних інспекцій та перевірок.
У компанії працюють 5 новітніх лабораторій. Власний лабораторно-технологічний комплекс R&D — науково-дослідний полігон для випробування нових і вдосконалення наявних технологій готових лікарських засобів.